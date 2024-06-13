التضخم الأمريكي ينخفض للشهر الثاني على التوالي مسجلا 3.4% في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات – انخفض مؤشر التضخم الأساسي في أمريكا، خلال مايو الماضي، إلى 3.4% على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات، وهو ما يمثل مفاجأة سارة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتطلعون إلى إشارات إيجابية من أجل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط التوقعات أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- في مايو إلى 3.5%، مقابل 3.6% في أبريل.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بنسبة 0.2% في مايو، مقارنة بشهر أبريل، مقابل توقعات بأن يستقر عند مستوى 0.3% على غرار الشهر الماضي.

تباطؤ مؤشر أسعار التضخم الأساسي السنوي، إلى أبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، يأتي قبل ساعات قليلة من اختتام بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي يستمر يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين للمرة السابعة على التوالي.

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي الذي تراجع أيضا على أساس سنوي في مايو إلى 3.3%، مقابل توقعات بأن يستقر عند 3.4% دون تغيير عن أبريل.

وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو الأقل منذ عامين تقريبًا، متأثرًا بأسعار البنزين الأرخص.