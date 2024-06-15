مال وأعمال

أسعار النفط تنخفض عند التسوية لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تنخفض عند التسوية لكنها تحقق مكاسب أسبوعية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 يونيو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند التسوية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية لتكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.16% لتبلغ عند التسوية 82.62 دولار للبرميل.

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كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتاً أو 0.22% لتبلغ عند التسوية 78.45 دولار للبرميل.

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وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب على الوقود في الصيف إلى انخفاض المخزونات في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن الموسم قد بدأ بداية فاترة، بحسب شبكة CNBC.

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وقال كبير محللي النفط في شركة Kpler مات سميث للشبكة، إن الخطر يكمن في الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، على الرغم من أن المكاسب ستكون محدودة إلى حد ما.

وأضاف سميث: “لديك نوعاً من الحجة الصعودية القائلة بأننا مقبلون على الصيف، وسيكون تشغيل المصافي قوياً للغاية مما يؤدي إلى انخفاض المخزونات“.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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