أسعار النفط تنخفض عند التسوية لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

دبي - احمد فتحي في السبت 15 يونيو 2024 06:14 مساءً - وكالات _ انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند التسوية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية لتكسر سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو 0.16% لتبلغ عند التسوية 82.62 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتاً أو 0.22% لتبلغ عند التسوية 78.45 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يؤدي الطلب على الوقود في الصيف إلى انخفاض المخزونات في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن الموسم قد بدأ بداية فاترة، بحسب شبكة CNBC.

وقال كبير محللي النفط في شركة Kpler مات سميث للشبكة، إن الخطر يكمن في الاتجاه الصعودي لأسعار النفط، على الرغم من أن المكاسب ستكون محدودة إلى حد ما.

وأضاف سميث: “لديك نوعاً من الحجة الصعودية القائلة بأننا مقبلون على الصيف، وسيكون تشغيل المصافي قوياً للغاية مما يؤدي إلى انخفاض المخزونات“.