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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وسط توقعات حذرة حيال الطلب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 07:11 مساءً - وكالات – ارتفعت العقود الآجلة للنفط عند التسوية، الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، بعد أن تراجعت صباحًا حيث طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات.
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.24 دولار أو 1.54% لتبلغ عند التسوية 81.57 دولارًا للبرميل، على الرغم من البيانات الاقتصادية المختلطة الصادرة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
كما زادت لعقود الآجلة لخام برنت نحو 1.08 دولار أو 1.28% لتبلغ عند التسوية 85.33 دولارًا للبرميل.
وربح خاما القياسي نحو 2% أمس الاثنين لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل.
وقال فرانسيسكو بلانش محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء: “حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت”.
وأشار إلى ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى.
وأضاف في المذكرة أنه في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشير البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك في الربع الثاني.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أمس أن إنتاج مصافي تكرير النفط بالصين في مايو أيار انخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام، إذ أجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب ارتفاع تكاليف الخام.
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