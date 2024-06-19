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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط الروسية تواصل الارتفاع رغم تعهدها بالالتزام… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 09:14 مساءً - العربية نت .. واصلت صادرات روسيا من النفط ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تعهد موسكو بالالتزام بحصتها الإنتاجية المتفق عليها في إطار تحالف “أوبك+” بعدما تجاوزت المستوى المستهدف في مايو.
وحسب بيانات “بلومبرج”، زاد متوسط شحنات النفط الخام الروسية خلال الأربعة أسابيع المنتهية في السادس عشر من يونيو بنحو 80 ألف برميل يومياً إلى 3.42 مليون برميل يومياً.
كما ارتفعت تدفقات النفط الروسي المنقولة بحراً بنسبة 5% إلى أعلى مستوى في شهرين عند 3.7 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.
وكانت وزارة الطاقة الروسية قد أعلنت الخميس الماضي أن إنتاج البلاد من النفط خلال مايو تجاوز حصتها المقررة من قبل تحالف “أوبك+”، وتعهدت بالالتزام بمستويات الإنتاج المستهدفة وتسوية مسألة فائض الإنتاج خلال يونيو الجاري.
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