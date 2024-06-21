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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة ولن تعلن خلال ساعات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يونيو 2024 01:11 مساءً - أكد مصدر حكومي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات.
كما أكد نفس المصدر أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.
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