عاجل.. مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة ولن تعلن خلال ساعات

دبي - احمد فتحي في الجمعة 21 يونيو 2024 01:11 مساءً - أكد مصدر حكومي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات.

كما أكد نفس المصدر أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.