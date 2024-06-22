التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.4% في مايو

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يونيو 2024 02:08 مساءً - سكاي نيوز_ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 0.4 بالمئة على أساس سنوي في مايو مقابل 0.2 بالمئة في الشهر السابق، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، الصادرة الجمعة.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 1.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري و2.2 بالمئة على أساس سنوي.

ومن المقرر أن يجتمع بنك المغرب المركزي، الثلاثاء المقبل، ليتخذ قراراً بخصوص سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بأن يبقي عليه عند مستوى 3 بالمئة المعتمد منذ مارس العام الماضي وهي الأعلى منذ عام 2014.