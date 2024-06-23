مال وأعمال

علي غنيم: تجهيز البنية التحتية وتوفير الطاقة الفندقية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر علي غنيم: تجهيز البنية التحتية وتوفير الطاقة الفندقية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التسويق لنمط السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر يحتاج إلى الاستعداد جيدًا له من ناحية البنية التحتية، وخاصة توافر المستشفيات المناسبة المتخصصة في هذا المجال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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