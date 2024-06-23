نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: صعوبة التحول السريع لمصادر الطاقة النظيفة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد _ يرى مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك صعوبة في التحول السريع لمصادر الطاقة النظيفة حاليًا، خاصةً مع ارتفاع تكاليف إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد يعرقل ذلك في الأجل القريب. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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