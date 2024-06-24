مباحثات بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية للتعاون في سلاسل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:16 صباحاً - العربية نت – تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان عقد أول اجتماع لوزراء الصناعة في واشنطن خلال الأسبوع الجاري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي في سلاسل التوريد والأمن الاقتصادي.

وذكرت وزارة الصناعة في سول أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك جيون سيقوم بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية تبدأ غدًا الإثنين وتستمر لمدة 5 أيام للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده مع نظيريه الأمريكي والياباني وإجراء محادثات أخرى في واشنطن.

يأتي عقد الاجتماع بعد اتفاق زعماء الدول الثلاث على إطلاق اجتماع جديد لوزراء التجارة والصناعة لإجراء مشاورات سنوية، خلال قمتهم في كامب ديفيد بولاية “ماريلاند” في أغسطس الماضي، وفق وكالة الأنباء العمانية.

ومن المتوقع أن يجري آن مناقشات مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ووزير التجارة الياباني كين سايتو حول الأمن الاقتصادي وسبل تعزيز التعاون الصناعي الثلاثي، ويعقد آن خلال زيارته إلى واشنطن محادثات مع كبار المسؤولين في مجال الصناعة والطاقة في الولايات المتحدة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.