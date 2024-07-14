وزير الإسكان: العمل على تقليل فواقد مياه الشرب والتصدي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 14 يوليو 2024 02:08 مساءً - دوت الخليج – وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بالعمل على تقليل الفاقد، والتصدي لوصلات الخلسة، والتوسع في تركيب العدادات، ووضع خطط مرحلية على مستوى جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة من مياه الروبة وغسيل المرشحات، والتنسيق مع المحافظات لحسن استغلال تلك المياه، وتعميم ذلك على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة “مفاجئة” أجراها الشربيني بمحطة تنقية مياه الشرب “المنشية 1” في محافظة الإسكندرية، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 380 ألف م3 يوميا، وتخدم 1.4 مليون نسمة بمناطق (القباري – المكس – الدخيلة – البيطاش – العجمي).

وتجول وزير الإسكان بمختلف مكونات المحطة (المعمل – المروقات – المرشحات – عنبر الطلمبات – غيرها)، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمراحل المختلفة لتنقية المياه، وجودة ومأمونية المياه المنتجة، واستمع لشرح مفصل من القائمين على إدارة المحطة، عن مراحل وإجراءات التشغيل.

وشدد الشربيني على تنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على محطات مياه الشرب “في أفضل حالة”، والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين.

كما استعرض الوزير موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، على مستوى محافظة الإسكندرية، وخطة الشركة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.