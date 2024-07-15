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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5% في النصف الأول من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 15 يوليو 2024 08:12 مساءً - شينخوا _ نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقا لما أظهرته بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الإثنين.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول، بحسب البيانات.
وفي الربع الثاني، توسع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي، وفقا للهيئة.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء معلقا على الأداء الاقتصادي: “بشكل عام، استمر اقتصاد الصين في التحسن خلال النصف الأول بطريقة مستقرة”، مشيرا إلى الدعم من محفزات سياساتية، وانتعاش الطلب الخارجي وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية.
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