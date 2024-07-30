رئيس الوزراء: الدولة تتحمل 450 مليون جنيه يوميا لدعم المواد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - أحمد عبد الرحمن – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تتحمل عن المواطن 450 مليون جنيه يوميا لدعم المواد البترولية؛ ما أدى إلى تقليص حجم الإنفاق على خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تجاوزت أزمة الدولار نتيجة صفقة رأس الحكمة وإبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يفرض على مصر شروطًا.

وأشار إلى أن برامج مصر مع المؤسسات المالية الدولية تعد رسالة ثقة في اقتصاد الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح أي حكومة يقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع رئيس الوزراء: حريصون على التعاون مع المؤسسات الدولية، لأن تقارير هذه المؤسسات تؤثر على تصنيف الدولة، و فضًلا عن المستثمرين يعتمدون على عليها لأخذ قرارهم بالاستثمار.