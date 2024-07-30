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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: مصر تعمل على تدشين مؤشر لقياس التطور في سياسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 06:18 مساءً - دوت الخليج – قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن هناك مؤشر لقياس التقدم المحرز في سياسات ملكية الدولة كان من المستهدف الانتهاء منه بنهاية شهر يونيو، ولكن السلطات المصرية احتاجت لمزيد من الوقت للانتهاء منه.
وأضافت هولار خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل ” نعلم أن هذا المؤشر جاري العمل عليه، ومن المقرر مناقشة مكونات هذا المؤشر مع السلطات المصرية خلال البعثة، ونأمل تحقيق هذا الهدف عن قريب”.
وأكدت أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على المراجعة الثالثة يبرهن على أن مجمل الاصلاحات والسياسات المطبقة تسمح بالمضي قدماً دون تعريض أهداف البرنامج المتفق عليه مع مصر للخطر.
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