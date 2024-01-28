انت الأن تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تستعد لإطلاق استراتيجية التطوير شاملة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار التحديثات المستمرة التي تنفذها وزارة التعليم السعودية، من أجل مواكبة التغيرات العلمية وعصر التكنولوجيا، كشفت تقارير إخبارية، أن الوزارة تُخطط مؤخرًا لإطلاق استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بها، وذلك بواسطة صدور نظام التعليم العام واللائحة المطورة للسلوك والمواظبة.

استراتيجية التطوير الشاملة للتعليم

وعن تفاصيل الاستراتيجية الجديد المزمع إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية، فتشمل ما يلي:

تحويل مباني المدارس إلى مباني ذكية.

الاستفادة من مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قاعات التدريس ومكاتب الإدارة.

إعادة تشكيل النظم الإدارية في مختلف المدارس.

وأضافت التقارير أن الوزارة تعمل جاهدة على التعاون مع الجهات والشركات المختصة على ذلك، من أجل تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الجديدة، بالتوازي مع تحسن مستويات التعليم بالإقبال المتزايد على مراحل رياض الأطفال كمؤشر على الاهتمام بالتعليم في المراحل العمرية المبكرة.

ومن ناحية أخرى، كشفت الوزارة عن الحالات الخمسة المسموح لهم تأدية الاختبار عن بعد، وهم: