انت الأن تتابع خبر حماس تهدد: سننسحب من اتفاق الهدنة بهذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنطلق الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب تصريحات مصدر في حركة حماس.

وأشار المصدر إلى أن الحركة وافقت على مقترح الوسطاء، بعد أن أخذت منهم ضمانات بعدم تغييره، مؤكدا أن موقف الحركة بالموافقة على المقترح المقدم، سيتغير إذا تم تعديل الاتفاق، وقد تنسحب الحركة منه.

هذا ووصلت وفود عدة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، لاستئناف التفاوض بغية الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بعد يوم من موافقة حركة حماس على مقترح قالت دولة الاحتلال إنه لا يلبي مطالبها.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في غزة.