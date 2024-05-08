كشف ملابسات مقتل سيدة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:32 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبال ربة منزل (مُقيمة بدائرة القسم "متوفاة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة").

توصلت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مُقيم بذات العنوان) وقيامه بالتعدى على المجنى عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها حال شروعه فى سرقة مسكنها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لـذات السبب ، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.