ضبط عنصر إجرامى بمطروح وبحوزته 24 كيلو حشيش و300 قرص مخدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 12:32 مساءً -

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن مطروح قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام- 300 قرص لعقار تامول المخدر- سيارة).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,7 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.