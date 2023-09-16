“حماة الوطن” يرحب بالقرارات الرئاسية.. ويدعو المواطنين للوقوف خلف الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عددا من المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويؤكد الحزب أن جملة القرارات التي شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المنح والعلاوات، تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.

إن هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.

قرار حماة الوطن في وقت سابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.

ويتوجه الحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، ويدعو الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب، بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.