الدائرة الأولى بدمياط: المرشح عبد الفتاح السيسي يحصل على 40536 وزهران 6352 ويمامة 1185 وعمر 10350 صوتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:30 صباحاً - أعلنت الدائرة رقم 1 بقسم دمياط عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، نقلا عن إكسترا نيوز، حيث تضم اللجنة 13 لجنة فرعية ومنها لجتنى وافدين ، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 90291 ناخبا .

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 610265 ناخبا وإجمالى الأصوات البطالة 2812 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 580420 صوتا.

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 40536 صوتا بنسبة، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 6352 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 1185 صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 10350 صوتا.

وكانت قد أجرت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالات بالصوت والصورة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء اللجان العامة بمختلف محافظات الجمهورية وهم يمثلهم رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لمتابعة تفاصيل غلق اللجان الانتخابية، ومتابعة سير التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية.