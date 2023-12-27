حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 28-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - حظك اليوم الحمل الخميس 28-12-2023

مهنياً: يوم ايجابي تمتن علاقاتك الفرح يأتيك في هذا اليوم فعليا أمورك تسير بالاتجاه الأفضل سواء لتحقيق الأماني وتركز على اولوياتك وتشعر بالتوازن والتناغم والتحرر يوم جيد جدا.

عاطفياً: التفرّد في الرأي مسألة خطيرة وذات أبعاد، ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة مع الشريك

صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي

حظك اليوم الثور الخميس 28-12-2023

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم تجارب صعبة وامتحانات ومهمات مطلوبة في العمل حاول ان تلتزم باهدافك وان تكثف جهودك والتركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء

عاطفياً: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحياناً، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيراً ويجد لك الحلول المناسبة

صحياً: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل

حظك اليوم الجوزاء الخميس 28-12-2023

مهنياً: يحمل لك القمر من برج الدلو الهوائي الصديق التشجيع فالطاقة والسعادة تزين حياتك الأمور جيدة الحظوظ مساعدة كلامك مسموع تناقش بموضوعية فالحظ يرافق الكثير من الخطوات ويقدم لك فرصا كي تحقق طموحاتك وتحصل على نتائج ترضيك.

عاطفياً: إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط

صحياً: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة

حظك اليوم السرطان الخميس 28-12-2023

مهنياً: تتحسن الاوضاع وتخف الصغوط مع انتقال القمر الى الدلو ما يجعلك سريع التاقلم لبق في عروضك وتصرفاتك حان وقت المطاف العملي يوم جيد يحمل لك اىوعودويقدم لك القدرة على إيجاد الأفكار البنّاءة والمفيدة.

عاطفياً: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر

صحياً: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعاً

حظك اليوم الاسد الخميس 28-12-2023

مهنياً: تفتقد للسلام وتأخذ مواقف متشنجة حاول التعبير عن مشاعرك دون مبالغة بعيدا عن العصبية والقرارات الارتجالية حاول ان تقاوم رغبتك في التحدي كما يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات.

عاطفياً: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب

حظك اليوم العذراء الخميس 28-12-2023

مهنياً: لا تزال الامور جيدة سحر جاذبية ثقة بالنفس لا تقاوم تستبق الاحداث وتحقق أمنية في داخلك قد تشعر ان الأعمال تحمل تشجيع وقد يطرأ ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور

عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل

صحياً: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق

حظك اليوم الميزان الخميس 28-12-2023

مهنياً: يساهم هذا اليوم الجيد في معالجة المشاكل المتراكمة فتعيش رغبة في التغيير ولن تكون الأجواء روتينية يوم جيد تاخذ قراراتك بمفردك يوم جيد على مختلف المستويات تغيير الوقائع، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها.

عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة

صحياً: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط

حظك اليوم العقرب الخميس 28-12-2023

مهنياً: بالرغم من انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو الا انك صاحب شخصية متمردة تريد الوصول الى مبتغاها وان ترفع رصيدها وتحصل على قفزات لم تكن تحلم بها فانت قادر ان تخلق من لا شيء مشروعاً يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور.

عاطفياً: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء

صحياً: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل

حظك اليوم القوس الخميس 28-12-2023

مهنياً:يوم جيد يحمل مساعدات من أحد الأصدقاء مساعدة مالية او معنوية المهم ان اليوم يجعلك سعيد ما يزيد الثقة بالنفس لتسير على الدرب الصحيح لبلوغ الاهداف وقد تنتقل إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها.

عاطفياً: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية

صحياً: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يومياً

حظك اليوم الجدي الخميس 28-12-2023

مهنياً: تتحسن أمورك المالية لكن مع تراجع عطارد في بيت المال يسبب في مفاجآت او اعطال تطتلب مصاريف ايضافية او قد تتاخر موارد مالية هذا على الصعيد المالي لما الجو العام جيد يحمب لقاءات او ربما قد تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات .

عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك

صحياً: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق

حظك اليوم الدلو الخميس 28-12-2023

مهنياً: يوم اجتماعي بامتياز يحمل تحركات جيدة لترتيب أمورك على الصعيد المهني والمالي أوضاعك مليئة بالوعود واللقاءات الجيدة مع وجود القمر في برجك ما يجعلك تخطط لسفر او للمشاركة في رحلة او ورشة عمل.

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة

حظك اليوم الحوت الخميس 28-12-2023

مهنياً: تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو ما يجعلك تشعر بالحزن او الاكتئاب الامور غير مريحة كذلك ستكون أجواء العمل هادئة، ولن وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك فكن اهدا وانتبه لصحّتك وابتعد عن الشك والغيرة.

عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك

صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية