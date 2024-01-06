نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة المياه تدريجيًا لمناطق فيصل بعد الانتهاء من صيانة خط طرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه للمواطنين، بعد الإنتهاء من تغيير محبس قطر ٨٠٠ مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا ٦.

جديرُ بالذكر، أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.