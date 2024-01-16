الأهلي يوافق على مُضاعفة مكافأة السوبر بعد تغيير نظام البطولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 12:36 مساءً - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، مُضاعفة مكافآت لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المصري الأخيرة بالإمارات.

ومن المقرر أن يصرف لاعبي الأهلي مكافآة السوبر خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير ووافق على زيادتها بعدما تغيّر نظام البطولة في النسخة الأخيرة منها حيث خاض الأهلي مباراتين وليس مباراة واحدة كما كان مُعتاد في بطولات السوبر المصري السابقة.

وتوّج الأهلي، بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخه بعد الفوز على مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي البطولة بعدما سبق وفاز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة.

وجاء تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد أيام من تتويج الفريق ببرونزية مونديال الأندية بالسعودية.

على صعيد أخر، عرضت لجنة الكشافة بالنادي الأهلي "الاسكاوتنج" عدداً من اللاعبين الجدد، سواء منهم مصريين وأجانب، على الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي.

ورشحت إدارة الاسكاوتنج ثنائي مصري أحدهما مدافع والآخر مهاجم، فيما قامت بترشيح لاعب جزائري يلعب في مركز الهجوم والجناحين، وقدمت مقاطع فيديو خاصة باللاعبين إلى الجهاز الفني للأهلي، بعدما أبدت لجنة التخطيط إعجابها باللاعبين، ووافقت على عرضهم على الجهاز الفني للبت في موقفهم النهائي.