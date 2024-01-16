بشرى سارة.. تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية المصرية الفترة الماضية عن زيادة مرتبات الموظفين إلي 500 جنيه وذلك بدايةً من شهر يناير الحالي، من ثم أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة لجميع العاملين في الدولة، مما جعل الجميع يتوجهون الى منصات البحث لمعرفة حقيقة تبكير ميعاد الصرف، والحد الأدنى للأجور وأيضًا أماكن الصرف، وإليكم التفاصيل.
تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2024
أعلنت وزارة المالية عن تكبير موعد صرف مرتبات شهر يناير ليبدأ موعد الصرف من الأحد القادم الموافق 21 يناير، وسوف يستمر موعد الصرف حتى يوم 28 يناير، ويشمل الصرف جميع العاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
ارتفعت مرتبات الموظفين في هذه الفترة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى:
- تصل قيمة صرف مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها إلي 9000 جنيه.
- تصل مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها إلي 7500 جنيه.
- تبلغ قيمة صرف مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها نحو 7000 جنيه.
- والدرجة الثانية أو ما يعادلها نحو 6000 جنيه.
- وتصل قيمة صرف مرتبات الدرجة الثالثة أو ما يعادلها إلي 5500 جنيه.
- ومرتبات الدرجة الرابعة أو ما يعادلها سوف تتقاضي نحو 5000 جنيه.
أماكن صرف المرتبات 2024
حددت وزارة المالية خمس هيئات حكومية لصرف مرتبات شهر يناير، وذلك منعا لتكدس الموظفين في مكان واحد، تلك الأماكن هي:
- الصرف من خلال البريد المصري.
- البنوك التجارية وبنوك القرى.
- جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- منافذ شركة فورى.
- ماكينات ال ATM.
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