رئيس الهيئة العامة للكتاب: معرض الكتاب هو جسر حضاري يربط مصر بدول العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 11:32 مساءً -

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن معرض الكتاب المقرر افتتاحه يوم 24 من الشهر الجاري، ويستمر حتى الخامس من فبراير المقبل؛ هو حدث ثقافي فريد أشبه بـ"جسر حضاري"؛ يربط مصر بدول العالم.

أضاف أثناء لقاءه بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن معرض الكتاب تغلب على ظروف عصيبة في الفترة الماضية بدأت منذ جائحة كورونا، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على النشر ولكن يمتد لما هو أعمق من ذلك.

ذكر أن المعرض يمثل "نزهة" للأسرة المصرية، قائلا: "المواطن يأتي المعرض معه أطفاله؛ وهذا الطفل يكبر ليتحول إلى قارئ وربما كاتب.. وهذا جوهر بناء الإنسان".

فيما يتعلق بمُدة المعرض وإمكانية إطالتها؛ أكد أن الفعالية مقيدة بأجندة معارض العالم؛ ولكنه أحد أطول المعارض وأكثرها زخمًا؛ مستشهدًا بتحقيق حوالي 4 ملايين زيارة خلال العام الماضي.

أوضح أن مصر تعد سوقا رائعًا للناشرين، وبوابة للوصول إلى القارئ العربي والإفريقي؛ ما يجعل الإقبال دائما في ازدياد على معرض الكتاب الذي رسخ للهوية المصرية، واختار شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة" للدورة الحالية.