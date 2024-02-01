نائب بالشيوخ: الكتب الإلكترونية بديل جيد بعد ارتفاع الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:26 مساءً - قال رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معرض الكتاب يتضمن فعاليات مختلفة الغرض منها ليس قراءة الزوار بشكل مباشر ولكن حتى عندما نرى زوار للمعرض يأتون من أجل النزهة والجلوس على المقاهى والمطاعم ولم يلتفتوا للكتب فهذا يعتبر مكسب نظرا لأننا جذبنا قارئ محتمل.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أنه ليس هناك عزوف عن القراءة ولكن هناك عزوف عن القراءة الورقية وشراء الكتب نظرا لارتفاع الأسعار ومن هنا يأتى البديل عن طريق قراءة الكتب عبر الإنترنت باشتراك شهرى رمزى وهو ما يساعد المواطنين على الاستمرار فى القراءة وزيادة الوعى دون أن تعيقهم الأسعار.

جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان "الشباب ومؤسسات النشر" بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

لمناقشة دور مؤسسات النشر فى تعميق الوعى لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، كما تلقى الضوء على النصائح التى يجب أن يعمل عليها الكتاب فى طريقة نشرهم لعملهم الأول، وكذلك توضيح الخطوات المبسطة والطرق التى تمكنهم من نشر إبداعاتهم.

ويدير الحوار خلال الندوة، ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الندوة كلا من: محمد شوقى مدير عام دار النشر "عصير الكتب"، والكاتب الصحفى د. رامى جلال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور رامى عبدالباقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اتحاد كتاب مصر، والكاتب والمترجم مارك مجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.