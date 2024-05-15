فى شوط أول نارى.. يوفنتوس يدك أتالانتا بهدف فلاهوفيتش بنهائى كأس إيطاليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:30 مساءً - تقدم فريق يوفنتوس ضد أتالانتا بنتيجة 1-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليًا على الملعب "الأولمبى" بالعاصمة روما في نهائي كأس إيطاليا للموسم للحالي 2023-24.أتالانتا ضد يوفنتوس

جاء هدف الشوط الأول مبكرًا عن طريق النجم دوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 5 من عمر المواجهة المقامة بينهما في نهائي كأس إيطاليا.

"الكبير يعرف للنهائيات والنهائيات تعرفه"

هدف يوفنتوس الأول بإمضاء فلاهوفيتش بصوت المعلق محمد الشامسي#أتلانتا_يوفنتوس | #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/u33A7vVkRY

وتحمل هذه النسخة من البطولة الرقم 76، وفاز باللقب 16 فريقًا، منها 11 حصل عليه أكثر من مرة، ويعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ 14 تتويجًا، من 21 نهائيًا، بينما حصل عليه مرة واحدة كل من فادو (1922) وجنوى (1937) وفينيسيا (1941) وأتالانتا (1963) وفيتشينزا (1997).

وكان أتلانتا، الذي تأسس عام 1907، توج بلقبه الأول عام 1963 على حساب تورينو، ومنذ ذلك الوقت وصل إلى النهائي 4 مرات خسرها جميعًا، وكانت أمام نابولي (1987) وفيورنتينا (1996) ولاتسيو (2019) ويوفنتوس (2021).

لكنه الفريق الذي تأهل للمرة الأولى إلى نهائي الدوري الأوروبي في مواجهة باير ليفركوزن، يعول على الندية التي تطغى على مبارياته أمام اليوفي في بطولة الكأس، فمن أصل 17 لقاء فاز في 4 وخسر فقط 7 وتعادل في مثلها.

Bianco e Nero ⚪️⚫️#AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/L9cytBJ13w

لكن رغم ذلك فإن جيان بييرو جاسبريني مدرب الفريق لا يعتبر أنهم الأوفر حظًا في مواجهة يوفنتوس المقبل رغم نتائجهم القوية خلال الموسم، إذ يحتل المركز الخامس وهو آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا برصيد 63 نقطة ويتفوق بفارق 3 نقاط على روما ولديه مباراة مؤجلة.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا هذا الموسم، على حساب نظيره لاتسيو بمجموع المباراتين 3-2، حيث فاز ذهابا بهدفين دون مقابل، قبل أن يخسر في الإياب بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو".أتالانتا ضد يوفنتوس

وعزز اليوفى رقمه القياسي كأكثر من وصل لنهائي بطولة كأس إيطاليا، حيث ينتظر خوض النهائي للمرة 22 في تاريخه، أكثر 6 مرات من أقرب فريق له في الترتيب وهو روما.

فيما اكتسح فريق أتالانتا نظيره فيورنتينا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2 بعدما خسر ذهابا بهدف دون مقابل.

ويبحث يوفنتوس عن لقبه الـ 15 من كأس إيطاليا، بعد حصد البطولة 14 مرة في تاريخه آخرها بموسم 2020-2021، فيما يملك أتالانتا في رصيده لقب وحيد من بطولة كأس إيطاليا على مر تاريخه حصده عام 1963.

ويسعى اليوفى لمصالحة جماهيره بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال التي حققها في الفترة الماضية وجاء آخرها التعادل مع نظيره ساليرنيتانا، 1-1، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتطلع ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، إلي إنهاء الموسم الجاري 2023-2024، بحصد لقب كأس إيطاليا بعد خسارة المنافسة على بطولة الدوري الإيطالي الذى حسمه الإنتر وعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

كما أن التتويج بالكأس سينقذ فريق يوفنتوس من موسم "صفري" جديد للمرة الثالثة تواليا بعدما فشل في الصعود على منصة التتويج خلال الفترة الأخيرة.

فيما يسعى أتالانتا الملقب بـ "نادي القديسين" بقيادة مدربه جيان بييرو جاسبريني، لمواصلة موسمه الاستثنائي بعدما تأهل لنهائي الدوري الأوروبي حيث يلتقى مع باير ليفركوزن الألمانى وأيضا نهائي كأس إيطاليا، كما يحتل المركز الخامس في ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة من 35 مباراة.وجاء تشكيل أتالانتا ضد يوفنتوس كالتالي:

كارنيسيتشي؛ دي رون، هين، جيمسيتي؛ زاباكوستا، باساليتش، إيدرسون، روجيري؛ كوبمينيرز، لوكمان؛ دي كيتيلايري.بينما جاء تشكيل يوفنتوس ضد أتالانتا كالتالي:

بيرين؛ جاتي، بريمر، دانيلو؛ ماكيني، كامبياسو، نيكولوسي كافيجليا، رابيوت، إيلينج جونيور؛ فلاهوفيتش، كييزا.

أتالانتا ضد يوفنتوس

أتالانتا ضد يوفنتوس أتالانتا ضد يوفنتوس

أتالانتا ضد يوفنتوس أتالانتا ضد يوفنتوس

أتالانتا ضد يوفنتوس أتالانتا ضد يوفنتوس

أتالانتا ضد يوفنتوس أتالانتا ضد يوفنتوس

أتالانتا ضد يوفنتوس أتالانتا ضد يوفنتوس