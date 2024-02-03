انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات عن هذه الأماكن في بني سويف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني مناطق في محافظة بني سويف اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2024 من قطع الكهرباء بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة
موعد قطع الكهرباء
- وأكدت شركة الكهرباء محافظة بني سويف في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من الساعة السادسة صباحاً حتي الثانية عشر ظهراً ، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء مما يتم القيام به ، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.
أماكن قطع الكهرباء
- وكشفت شركة الكهرباء محافظة بني سويف، أن المناطق التي تشهدت قطع الكهرباء هي مغذي المعلمين: الأبنية التعليمية، بني سويف الجديدة، مغذي المخبز الآلى: ‘مركز هندسة الحميات، مغذي العجمي: منطقة العجمي، مغذي بني سويف الجديدة: قصر الثقافة، مدرسة الدعوة، مغذي زمزم: هندسة المركز، مغذي الرحبة: منطقة الغمراوي، مغذي الضرائب، الرقابة الإدارية، مغذي بني عطية: مربع الفيلل، مغذي القطاع، مغذي البرنس، التليفزيون، مغذي الحميات: مستشفى الحميات، مغذي القاضي: مديرية التموين، منطقة الروضة، خلف الاستاد، نادي الشرطة، النادي الرياضي، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع.