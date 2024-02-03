نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: نتيجة إعدادية البحيرة الترم الأول Beheira results.. مبروك النجاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الطلاب وأولياء الأمور للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 في محافظة البحيرة، باستخدام الاسم ورقم الجلوس، يأتي هذا الاستعلام تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور إمكانية الاستعلام بسهولة عن نتيجة إعدادية البحيرة للترم الأول 2024.

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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الأول برقم الجلوس 2024

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال تصحيح ورصد نتيجة السهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تمت بمنتهى الدقة، مشيرا أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111139 طالب وطالبة حضر منهم 110680 نجح منهم 88912 بنسبة 80.3 %.

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 80.3 ٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة البحيرة

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور رابط سريع للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 البحيرة عبر منصة امتحانات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بالمنوفية، تقدم منصة امتحانات مصر، رابط نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة البحيرة، وكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس في كافة إداراتها التعليمية،

نتائج الامتحانات.. نتيجة ثالثة إعدادي الترم الأول حصريًا عبر منصة امتحانات مصر

تقدم منصة امتحانات مصر، المتخصصة في عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية والدراسية ومراجعة ليلة الامتحانات، لطلاب المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، أو التعليم الجامعي، ويمكنكم متابعة كل ذلك عبر منصة امتحانات مصر من خلال تبويب نتيجة الشهادة الإعدادية الخاص بالامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي توزيع درجات الفصل الدراسي الأول 2024، محافظة البحيرة، للشهادة الإعدادية في المواد المُضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

ليكون بذلك مجموع المواد 120 درجة.

كما تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2024 المواد التي لا تضاف للمجموع وهي: