BBC تُرشح إمام عاشور للاحتراف في أوروبا بعد كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 02:30 مساءً - جاء المصري الدولي إمام عاشور نجم وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، علي رأس قائمة تضم 6 لاعبين من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، للانضمام إلى أكبر الأندية الأوروبية بحسب اختيارات هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

وتواجد إمام عاشور المصري الوحيد في القائمة المرشحة من BBC للأندية الأوروبية فيما ضمت 4 من بين 6 لاعبين يلعبوا في واحدة من الدوريات الخمس الكبرى بالفعل.

وضمت القائمة كلًا من لامين كامارا أفضل لاعب شاب في دور المجموعات من منتخب السنغال والذي يلعب في فريق ميتز الفرنسي، و خيسوس أوونو حارس مرمى ديبورتيفو ألافيس وغينيا الاستوائية وأبو بكر كويتا لاعب موريتانيا وسينت ترويدن البلجيكي، وكذلك جيلسون دالا نجم أنجولا والوكرة القطري، وأجيبو كامارا، من أتروميتوس ومنتخب غينيا.

عاد إمام عاشور 25 عامًا إلى الأهلي المصري في يوليو الماضي، بعد فترة قصيرة في الدنمارك مع ميتلاند خلال عام 2023، وسجل أول ظهور له في الدوري الأوروبي بعد انتقاله من الزمالك مقابل 2.8 مليون دولار.

وودع المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا بعد الخسارة 8 / 7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جرت بينهما فى ثمن النهائى، وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الايجابى 1/1 بين منتخبي مصر والكونغو الديموقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.