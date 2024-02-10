ضبط شخصين أنشأ محطات بث تلفزيوني بالقاهرة لبث القنوات الفضائية المشفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 12:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجال البث الفضائى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإنشاء محطات بث تلفزيونى ببعض المناطق بنطاق محافظة القاهرة ، لبث القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافهما وضبطهما.

حيث تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" ، ومحل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة معالجة مركزية – 54 جهاز ريسيفر كجهاز لإستقبال القنوات الفضائية المشفرة – 3 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية).

وضبط (مالك شبكتين "سلكية ولاسلكية" لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المعصرة) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (41 قطعة لمكونات الشبكتين "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها " – 3 محطات تقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية - هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة)

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وبتطوير مناقشتهما أقرا بحصولهما على أجهزة ومعدات البث المضبوطة من (شخصين – بمحافظة الغربية "سبق ضبطهما").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.