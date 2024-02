نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم القومي لشهر فبراير 2024 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت معدلات البحث على محرك البحث "جوجل" ارتفاعًا حول معرفة فاتورة الهاتف الأرضي بالاسم والرقم في الوقت الحالي.

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتفعيل نظام الدفع المسبق والدفع الشهري الجديد لفواتير الهاتف الأرضي، التي يتم دفعها شهريًا، حيث توفر الشركة فترة سماح حتى يوم 14 من كل شهر.

سنقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة شهر يناير 2024، حيث يتم سداد الفاتورة من 15 يناير إلى 15 فبراير، وبعد هذا التاريخ يتم فرض غرامة مالية أو تحويل اتصال الهاتف الأرضي إلى استقبال. يتم دفع فاتورة الهاتف الأساسية كل 3 أشهر، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر. لطلب الفاتورة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات.

2. اختر خيار معرفة فاتورة الهاتف الأرضي.

3. أدخل رمز المحافظة.

4. أدخل رقم الهاتف الذي تريد معرفة فاتورته.

5. اضغط على الطلب.

6. اشير إلى قيمة الفاتورة المستحقة.

كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777. يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال:

- تطبيق My WE.

- الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

- WE Pay.

- فروع WE.

- فوري.

- مصاري.

- سداد.

- بي.

- ممكن.

- خدماتي.

في حالة عدم سداد الفاتورة في الموعد، سيتم فرض غرامة قدرها 1.5% من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات عن كل شهر تأخير، مع إمكانية قطع الخدمة.

يمكن الاطلاع على فاتورة الهاتف الثابت عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 19777، ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات، ومكاتب البريد، وأجهزة الصراف الآلي لفوري.