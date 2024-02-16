المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024 + قيمة الزيادة الجديدة .. التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدد من القرارات الجديدة المتعلقة بحزمة الحماية الاجتماعية، وقد جاء قرار زيادة نسبة المعاشات من بين هذه القرارات، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 15 ٪ من قيمة المعاش الأساسية، وتهدف هذه القرارات الجديدة إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل المواطنين وتحسين جودة المعيشة.
موعد صرف رواتب شهر فبراير 2024
أعلنت الحكومة المصرية القرارات الجديدة التي اصدرها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء، والتي توجه بزيادة المعاشات في عام 2024، ويمكن حساب قيمة المعاش بعد إضافة الزيادة الجديدة عن طريق ضرب قيمة المعاش الشهري مع نسبة الزيادة وهي 15 ٪ ثم إضافة القيمة الأصلية للمعاش إلى الناتج، ومن المقرر تطبيق قرار الزيادة بداية من شهر مارس القادم.
جدول زيادة المعاشات فبراير 2024
يستفيد أكثر من 11.5 مليون شخص من المعاشات كل شهر، وفيما يلي جدول يوضح الزيادة في قيمة المعاشات:
- تم زيادة الشريحة الأولي من 1300 جنيه إلى 1495 جنيه.
- تم زيادة الشريحة الثانية من 1500 جنيه إلى 1725 جنيه.
- كما تم زيادة الشريحة الثالثة من 1600 جنيه إلى 1840 جنيه.
- تم زيادة الشريحة الرابعة من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.
- تم زيادة الشريحة الخامسة من 2300 جنيه إلى 2645 جنيه.
- كذلك تم زيادة الشريحة السادسة من 2600 جنيه إلى 2990 جنيه.
- تم زيادة الشريحة السابعة من 2900 جنيه إلى 3335 جنيه.
- تم زيادة الشريحة الثامنة من 3200 جنيه إلى 3680 جنيه.
- كما تم زيادة الشريحة التاسعة من 3500 جنيه إلى 4025 جنيه.
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