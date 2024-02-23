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أحمد جودة - القاهرة - اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في المنيا "اعرف بسرعة"، أعلن وكيل وزارة التموين لمحافظة المنيا عن بدء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء المحافظة، وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة المعدة بإقامة معارض "أهلًا رمضان" لبيع جميع المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية المختلفة التي يشهد الإقبال عليها بحلول الشهر الكريم.

كما أعلن عن قرار الغرفة التجارية بتوسيع نطاق تلك المعارض لتشمل جميع مدن المحافظة، وذلك من خلال إقامة نحو 100 معرض موزعين على كافة المناطق.

افتتاح معارض اهلا رمضان 2024 في المنيا

ضمن استعدادات محافظة المنيا لاستقبال شهر رمضان قام السيد اللواء محافظ المنيا أسامة القاضي يوم الإثنين الموافق 19 فبراير بافتتاح معرض كلنا واحد على الكورنيش في مدينة المنيا بالقرب من معهد الأورام، وقد تم توفير العديد من السلع اللازمة داخل المعرض للمواطنين بأسعار مخفضة، وتصل نسبة التخفيض على المنتجات داخل المعرض إلى 30%.

تشمل قائمة منتجات المعرض المخفضة سلع تموينية هامة منها الأرز والسكر والزيت وكذلك اللحوم بأنواعها، كما جاء في تصريح السيد وكيل الوزارة، وتستمر إقامة معارض أخرى خلال الفترة المتبقية على شهر رمضان في كافة مدن المحافظة، مع استمرار تدفق السلع داخل المعارض والمتابعة منعًا للتلاعب والاحتكار.

تمتد فترة إقامة معارض اهلا رمضان حتى منتصف شهر مارس المقبل ونهاية الشهر الفضيل لضمان تلبية احتياج المواطنين من سلع ومواد غذائية ضرورية.

اماكن معارض اهلا رمضان 2024 في المنيا

حسب توجيهات مجلس الوزراء أعلن محافظ المنيا عن استمرار قيام المحافظة بالتوسع في إنشاء منافذ بيع في جميع ربوعها، وتوفير المنافذ المتحركة في المدن والقرى، وهذه قائمة ببعض الاماكن المقرر إقامة معارض بها:

ميدان المحطة بمدينة المنيا.

ميدان الساعة، وشارع العرفاني، وشارع السوق في مدينة ملوي.

كل من شارع السوق وشارع الجمهورية وميدان الجلاء بمدينة مغاغة.

أماكن متفرقة في مدن بني مزار، وأبو قرقاص.

قرى مراكز العدوة، وسمالوط، ومطاي.

تخفيضات معارض كلنا واحد في رمضان

نظرًا للإقبال الهائل الذي تشهده معارض اهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، فقد قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار السلع التموينية مثل الزيت والسكر والأرز بنسبة تتجاوز 30%، وكذلك توفير اللحوم بأنواعها بنسبة خصم نحو 15%.

وتجدر الإشارة إلى إتاحة شنط رمضان داخل منافذ بيع أهلًا رمضان بسعر يبدأ من 100ج. م

حيث تعد هذه المنافذ فرصة للأسرة المصرية لشراء قائمة متطلبات المنزل لشهر رمضان، وتوفير المال، والمساهمات الخيرية.