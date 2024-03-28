أحمد جودة - القاهرة - موعد عيد الفطر فلكيا 2024 ..تعرف على توقيت صلاة العيد في مصر

موعد عيد الفطر فلكيا يعتبر من أهم التواريخ التي يسأل عنها المسلمين في الوقت الحالي وذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، فالجميع يتداول الكثير من الأسئلة حول موعد عيد الفطر هذا العام 2024 حتى يتم الاستعداد للعيد مثل شراء ملابس جديدة وإعداد كحك العيد وكذلك إخراج زكاة عيد الفطر والاستعداد لصلاة عيد الفطر غيرها من الأمور الهامة للمسلمين.

موعد عيد الفطر فلكيا



ينتظر المسلمون موعد عيد الفطر بفارغ الصبر، فهو يأتي بعد شهر رمضان المبارك ولهذا يكون فرحة المسلمين كبيرة لاتمامهم فرحة صوم الشهر الكريم وجاء ضمن أكثر الاستفسارات أهمية هو التساؤل عن موعد عيد الفطر فلكيا 2024 وهو سيوافق 1 شوال هجرية، ميلادية 10 أبريل 2024.



متى موعد صلاة عيد الفطر



بعد طول انتظار المسلمين لعيد الفطر المبارك طوال شهر رمضان طوال العام يقترب موعد عيد الفطر وهو ما يجعل المسلمون في بقاع الأرض يتساءلون عن موعد صلاة عيد الفطر حتى يختموا أيام شهر رمضان بطاعة الله عز وجل وصلاة العيد محددة من فقهاء الدين وكذلك علماء الفلك، حيث أن موعدها ثابت وسوف يكون موعدها أول أيام عيد الفطر الموافق 10 أبريل 2024 وموعد الصلاة سوف تكون بعد صلاة دوت الخليج بساعة واحدة أو ساعة ونصف على الأكثر تقريبًا.



إجازة عيد الفطر للموظفين



سوف يحصل الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص بمصر على إجازة رسمية مدفوعة وذلك طبقًا لقانون الوزارات المعنية بالعمل الحكومي، وفي البلاد الإسلامية سوف تكون إجازة عيد الفطر بداية من يوم 10 أبريل وحتى يوم 14 ابريل وذلك في التقويم الميلادي، أما بالتقويم الهجري فسوف تبدأ من 1 شوال وحتى يوم 4 شوال، وسوف تكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر.