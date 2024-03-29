تعرف علي موعد موعد مرتبات شهر أبريل 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كثف المصريون البحث حول موعد مرتبات شهر أبريل 2024، حيث هي الشغال الرئيسي خلال الساعات الاخيرة، فيهتم الموظفون بمعرفة موعد صرف رواتبهم في هذا الشهر بسبب وجود العديد من المناسبات والأعياد في هذا التوقيت، ويتساءلون عما إذا كانت المرتبات ستصرف قبل عيد الفطر المبارك المقرر يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل أم لا.

سنرصد خلال السطور التالية موعد مرتبات شهر أبريل 2024

موعد مرتبات شهر أبريل 2024



وفي ضوء البحث المتزايد، عن موعد مرتبات شهر أبريل 2024، أعلنت قامت وزارة المالية عن الموعد للموظفين والعاملين في جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

ووفق لمًا أعلنته الوزارة، إنه من المقرر أن يتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 21 مارس 2024 وحتى يوم 27 مارس 2024.

ومن المتوقع، أنه ستستغرق عملية الصرف خمسة أيام، وسيتم صرف رواتب ومستحقات المتأخرات للموظفين خلال أيام 4 و7 و8 من الشهر.

كيفية استعلام عن المعاشات



وبعد معرفة موعد مرتبات شهر أبريل 2024، اعمل هيئة التأمينات الاجتماعية بتوفير بعض الخدمات الإلكترونية، وذلك تسهيلًا لعملية الاستعلام عن المعاشات لجميع الموظفين، ويمكن استعلام عن معاشك لشهر أبريل 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

١- يقوم المواطن بزيارة الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية

٢- ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك.

٣- ويلي ذلك الضغط على أيقونة "قيمة المعاش".

٤- وبعد ذلك يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة على الموقع.

٥- وفي الختام، سيظهر قائمة بتفاصيل المعاش الخاصة بشهر أبريل في غضون لحظات.

جدول زيادة المرتبات



وعن جدول زيادة المرتبات، فقد أعلنت وزارة المالية عن زيادة في مرتبات شهر أبريل 2024.

ومن المقرر أن تستلم فئات الدرجة الوظيفية الممتازة 12،200 جنيه، والدرجة العليا 10،200 جنيه، ودرجة المدير 9،200 جنيه، والدرجة الأولى 8،200 جنيه، وتصل الدرجة السادسة إلى 6،000.

موعد زيادة المعاشات في 2024

فيما كشفت التأمينات الاجتماعية، أن موعد زيادة المعاشات في 2024، وفق لنص المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، ستكون في يوم 30 يونيو، ويتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو بحد أقصى 15% للزيادة، وذلك في حالة عدم تبكير موعد صرفها من قبل الحكومة المصرية مثلما حدث.

يذكر أن، أعلنت التأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، وصرفها قبل موعد الزيادة السنوية بـ 3 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتبكير الموعد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

واشارت الهيئة إلى. أن تكلفة صرف زيادة المعاشات في شهر ابريل، بلغت 14 مليار جنيه، فيما كانت التكلفة السنوية لهذه الزيادة بلغت 54 مليار جنيه.