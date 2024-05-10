انت الأن تتابع خبر فرصتك الذهبية للثراء.. اكثر من 10 شركات تستعد لطرحها العام في السعودية وموجة اكتتابات عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد أكثر من 10 شركات للطرح العام الأولي في سوق الأسهم السعودي، بينما تتقدم أكثر من 50 شركة للإدراج، مما يشير إلى نشاط ملحوظ في سوق الاكتتاب بالمملكة.

ونقلا عن الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الشركة تنتظر بناء سجل الأوامر والاتفاق مع مديري الأصول قبل تحديد مواعيد إدراج وطروحات الشركات.

ويشدد الرميح على التنوع والعدد المتزايد للطروحات الأولية، مشيراً إلى تنوعها في القطاعات والأحجام ومراحل دورة حياتها.

وتشعد المملكة زيادة كبيرة في نشاط الاكتتابات ، حيث أعلنت 4 شركات عن خططها للطرح العام، بما في ذلك "مجموعة فقيه للرعاية الصحية".

وتسعى السعودية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوقها المالية ضمن جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتحقيق رؤية 2030 الاقتصادية.