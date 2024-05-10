نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آشلي جود تحتفل بعرض فيلم Lazareth في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة آشلي جود بالعرض الخاص لأحدث افلامها الذي يطرح بعنوان Lazareth في احتفالية متواضعة اقيمت بمدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص الذي اقيم للفيلم الذي تعود به آشلي للبطولات النسائية بعد فترة غياب.

وضمن العروض الخاصة الجديدة بهوليوود، ذلك بعد ان احتفلت النجمة ربيكا بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد الذي يطرح بعنوان Silo وتنتجه منصة أبل بلص التابعة لشركة أبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة السويدية للعرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي اقيم في قاعة Battersea Power Station في العاصمة الإنجليزية لندن، وكانت حاضرة بإطلالة رجالي.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد Silo، هو مسلسل عن نهاية العالم، يشارك في بطولته تيم روبنز في دور بيرنارد، ورشيدة جونز في دور أليسون.

وشينازا أوتشي في دور بول بيلينجز، وآفي ناش في دور لوكاس، وفرديناند كينجسلي مجسدا دور جورج ويلكنز.

جديد مشاريع أبل

وكانت قد وقعت جيسكا شاستين عقدا للظهور في بطولة عمل تليفزيوني جديد من انتاج شبكة أبل بلص، يطرح بعنوان The Savant.

ووفق صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل سيتم انتاجه بأسلوب المسلسل القصير، وستجسد به شاستين شخصية محقق سري.

المسلسل ستستوحى قصته من رواية للكاتب Andrea Stanley طرحت في عام 2019 بنفس العنوان، وسيشارك في انتاجه مليسا جيمس.