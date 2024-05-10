نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر المسلسلات حصدا لجوائز إيمي 2024 يعود بموسم جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت اللقطات الترويجية الأولى من المسلسل الناجح The Bear للممثل الحاصل مؤخرا على عدد من جوائز ايمي، وهو جيرمي آلين وايت.

ونقلت ديلي ميل، لقطات ترويجية هي الأولى للموسم الثالث المنتظر من المسلسل الناجح، الذي يعود قريبا من انتاج شبكة FX.

جوائز إيمي تشهد اقل نسبة مشاهدة في تاريخها

وسبق أن كشفت احصائية جديدة عن حصد هذه الدورة من حفل جوائز ايمي، اسوأ معدلات المشاهدات على الإطلاق في تاريخ حفلات جوائز ايمي.

ووفق ديلي ميل، الحفل الذي مثل الدورة رقم 75 من جوائز ايمي لعام 2024، حصد مشاهدات على مستوى العالم قدرت بـ 4.3 مليون مشاهدة فقط، وهو أقل معدل مشاهدات في تاريخ الحفل عبر التليفزيون.

وأقيمت فعاليات الدورة رقم 75 لحفل جوائز اكاديمية التليفزيون "إيمي" بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، القائمة الكاملة للمكرمين من الاعمال التليفزيونية وابرز نجوم الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة، بحفل الجوائز الذي تم تأجيل انطلاقه من صيف العام الماضي بسبب ازمة اضرابات هوليوود.

وجاءت قائمة أبرز المكرمين بالحفل لهذا العام كما يلي:

حصد جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل دراما، ماثيو ماكفاديان، من مسلسل Succession.

وحصد جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل درامي، جينفر كولايد من مسلسل The White Lotus –.

وحصد جائزة أفضل ممثل رئيسي بمسلسل كوميدي الممثل جيرمي آلين وايت عن دوره في مسلسل The Bear.

وحصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي بدور رئيسي كونيتا برونسون عن دورها في مسلسل Abbott Elementary.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي، للممثلة ايبون موس باكراش عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة افضل ممثلة في دور مساعد بمسلسل كوميدي لممثلة آيو ادبيري عن دورها في مسلسل The Bear.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني لممثل بول والتر هيوسر عن دوره في Black Bird.