نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع جهود عمليات شفط مياه الأمطار وانتشار المُعدات لتسهيل الحركة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة أعمال شفط مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية والمحاور المرورية ومطالع ومنازل الكباري والأنفاق، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية، وذلك بعد تعرض العديد من قطاعات المحافظة لموجة هطول الأمطار مساء أمس الخميس وحتى صباح اليوم الجمعة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وإنتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المُستقر التي شهدتها المحافظة وذلك لضمان تسهيل الحركة المرورية بكافه قطاعات المحافظة.

وأوضح محافظ الجيزة إن جميع المعدات والفرق والأجهزة إنتشرت على الفور وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن هطول الأمطار ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين وأنفاق المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولًا بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وشددَّ اللواء أحمد راشد على الإلتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وأغطية بالوعات الصرف، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

مشددًا على ضرورة استمرار جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد المحافظ علي الإستعداد الكامل بكافة القطاعات والمديريات والمراكز والمُدن والأحياء واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة اي هطول للأمطار لافتًا إلى إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ساعة والتواصل الدائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية.

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