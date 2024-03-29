ضبط عنصرين إجراميين بمحافظتي "قنا وأسيوط" وبحوزتهما مخدرات قيمتها 3 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 01:29 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.