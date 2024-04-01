أخبار مصرية

اعرف موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 07:29 صباحاً - كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن يوم الثلاثاء 2024/4/9م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).

 

وينشر «صوت الأمة» موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024،  في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:

 

القاهرة 5:59

 

الجيزة 5:58

 

الإسكندرية 6:02

 

بورسعيد 5:53

 

السويس 5:53

 

العريش 5:47

 

الطور 5:50

 

سانت كاترين 5:48

 

طابا 5:44

 

شرم الشيخ 5:47

 

دمنهور 6:00

 

طنطا 5:58

 

المنصورة 5:57

 

الزقازيق 5:56

 

بنها 5:58

 

شبين الكوم 5:59

 

كفر الشيخ 5:58

 

الفيوم 6:00

 

بنى سويف 5:59

 

المنيا 6:02

 

أسيوط 6:00

 

سوهاج 5:59

 

قنا 5:55

 

أسوان 5:56

 

أبو سمبل 6:02

 

مرسى مطروح 6:13

 

الغردقة 5:50

 

الخارجة 6:05

 

الإسماعيلية 5:53

 

دمياط 5:55

 

السلوم 6:21

 

نويبع 5:45

 

حلايب 5:42

 

شلاتين 5:46

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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