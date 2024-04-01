رئيس الهيئة العامة للكتاب لبرنامج "كلم ربنا": مصر حالة صوفية مليئة بالحب والسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 10:38 مساءً - قال الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن التصوف هو روح مصر وهو الاعتقاد الحقيقي للمصريين، وأضاف في حوار مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة في برنامج (كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090، أن مصر حالة صوفية مليئة بالحب والسلام.

وكشف "البهي" سبب اختياره لكلية الآداب وتفوقه فيها ودخوله المجال الأكاديمي كأستاذ للجامعة قبل أن يتم تعيينه رئيسا للهيئة العامة للكتاب، وقال إنه حقق حلم والده في أن يكون أستاذا بالجامعة، وقال: "كان لوالدي صديق حميم جدا يعمل أستاذا جامعيا بكلية الآداب وكان يحبه ويقدره، وتمنى أن أكون مثله، لذا كان هدفي من أول يوم لدخولي الجامعة أن أتفوق وأحقق حلم والدي" .

وأضاف: "من المفارقات الجميلة هي يوم فوزي بجائزة الدولة التشجيعية، شهد أيضا فوز صديق والدي بنفس الجائزة، وكأن المولى عز وجل أراد أن يرسل لوالدي رسالة اطمئنان أنني حققت حلمه كما أراد".

وتابع: "الموقف الأصعب في حياتي يوم وفاة والدي رحمه الله بشكل مفاجئ.. وكان كبير العائلة وشيخا أزهريا مستنيرا في كفر الشيخ، وكان يِعلمنا المحبة المستنيرة من الله وشربنا منه الروح المصرية الصوفية في أبهي صورها.. لما توفي والدي كنت في السنة الثالثة من كلة الآداب وعمري 19 سنة.. والحمد لله إن والدتي كانت زي الجبل وقدرت تتحمل المسئولية بإباء وشمم.. لكن أنا في الوقت دا وصلني شعور بأن ربنا تكفل بنا وأننا بقينا في معية الله مش في معية البشر.. ودي كانت بداية الحديث العميق مع الله".

وعن فكرة برنامج "كلم ربنا" قال البهي: "الكلام مع ربنا لا يتوقف.. لأن شعوري تجاه الله هو شعور بالكفالة واليقين والمحبة.. وعندما تقوم العلاقة مع الله على الأسس دي أكيد بيكون قدرتك على مواجهتك للمصاعب أكبر وأفضل".