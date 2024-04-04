حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية بمديريات أمن "أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان



- ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة

(5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

- ضبط 3 قطع سلاح نارى (3 فرد محلى وطلقتين).

- تنفيذ عدد (816) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط



- ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (6,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو -

8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن أسيوط



- ضبط عدد (65) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية – 30 بندقية خرطوش – 47 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (65 متهم "لـ 53 منهم معلومات جنائية").

- ضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,560 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,740 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (16 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ عدد (497) حكم قضائى متنوع.

- ضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى 6 قضايا .



مديرية أمن الإسكندرية



- ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس")..بحوزة (4 متهمين).

- ضبط عدد (2) قضية سلاح أبيض..ضُبط خلالهما (2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (متهمان).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.