محافظ شمال سيناء يشهد موسم حصاد القمح بمدرسة الزراعة بالعريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 08:26 مساءً -

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في مزرعة مدرسة الشهيد محمد ايمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ علي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتي القطاعات خاصة قطاع الزراعة، حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه تكفى لزراعة 456 ألف فدانا بوسط سيناء، ولدينا مياه ترعة السلام التي تروى مساحة 275 ألف فدانا أخرى، بخلاف المشروع الكبير المتمثل في التجمعات التنموية ومنح كل مواطن منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية، أي أن المحافظة ستصل قريبا الى زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدانا بما يتوافر لديها من مقننات مائية.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به التعليم الفني في المحافظة، من خلال طرح منتجات المدارس الفنية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوافر جميع السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع جميع المواطنين لمواجهة موجة الغلاء.

وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جري زراعة 12 فدان قمح و3 أفدنة شعير و4 افدنة طماطم وفداني باذنجان في مزرعة المدرسة الزراعية، بخلاف المحاصيل الصيفية، مؤكدًا على تجهيز مساحة 11 فدان لزراعتها بأشجار الزيتون.

وأشار ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم، أن المحافظ خلال جولته التفقدية قام بزيارة عنبر الدواجن الخاص بالمدرسة وبه دورتي دواجن بطاقة إنتاجية 4000 دجاجة تم بيعها بالكامل للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

بدوره أكد المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة بشمال سيناء علي أن اجمالي المساحة المنزرعة بالقمح والشعير علي مستوي المحافظة بلغت 2343 فدانًا علي مياه الامطار من بينها 343 فدان قمح و 2000 فدان شعير

تاجز

اخبار شمالمحافظ شمال سيناء يشهد موسم حصاد القمح بمدرسة الزراعة بالعريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موسم حصاد القمح والشعير في مزرعة مدرسة الشهيد محمد ايمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس جمال الدع، مدير عام مديرية الزراعة، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني في مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ علي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتي القطاعات خاصة قطاع الزراعة، حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه تكفى لزراعة 456 ألف فدانا بوسط سيناء، ولدينا مياه ترعة السلام التي تروى مساحة 275 ألف فدانا أخرى، بخلاف المشروع الكبير المتمثل في التجمعات التنموية ومنح كل مواطن منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية، أي أن المحافظة ستصل قريبا الى زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدانا بما يتوافر لديها من مقننات مائية.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به التعليم الفني في المحافظة، من خلال طرح منتجات المدارس الفنية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوافر جميع السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع جميع المواطنين لمواجهة موجة الغلاء.