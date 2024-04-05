الرئيس السيسى يشهد حفل سحور بالقوات المسلحة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 01:29 صباحاً - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل السحور الذى أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة.

وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولى فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية، وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة، وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقق مصالحها القومية، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم فى شتى المجالات، مقدمًا التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بقرب حلول عيد الفطر المبارك.