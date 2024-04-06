السفير المصري يلتقي بنائب رئيس جمهورية أندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 01:36 مساءً - التقى السفير ياسر الشيمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أندونيسيا، بفخامة الدكتور/ معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، حيث نقل له تحيات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتمنياته لشعب وحكومة إندونيسيا بمزيد من التقدم والازدهار، وتحيات فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، مشيراً إلى علاقات التعاون الطيبة التي تجمع البلدين، ومعربا عن تطلعه للعمل مع المسئولين الاندونيسيين لخدمة المصالح المشتركة.

هذا، وقد تم خلال اللقاء تناول آفاق متنامية للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات ، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجارى، والتعاون العلمي والتبادل الطلابي وتنظيم دورات تدريبية وتعظيم الاستفادة من المنح الدراسية. كما قام السفير المصرى باستعراض التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الجهود التي تبذلها مصر لدعم الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، طلب الدكتور/ معروف أمين، نائب رئيس جمهورية أندونيسيا، نقل خالص تحياته وتقديره إلى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، واهتمامه بتعزيزها وحرصه على تطويرها، كما أشاد بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في تقديم كافة اشكال الدعم والاغاثة والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.