السيسي يكرم عددا من أسر وأبناء الشهداء فى احتفالية عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 01:32 مساءً - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من أسماء الشهداء وحرص على الحديث مع أسرهم.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة.



الشهداء الذين تم تكريم أسمائهم:

الشهيد البطل الرائد سامح السيد موسى عبد الجواد، والذي استشهد في مهمة حفظ سلام في مالي.

البطل رائد محمد جمال محمد علي، والذي استشهد أثناء تنفيذ مهمة في منطقة جنوب سيناء.

الملازم أحمد فراج عبد الصبورعلي، والذي استشهد في العريش.

مساعد شرطة شحاتة مصطفى أبواليزيد، الذي استشهد أيضا أثناء تنفيذ مهمة في العريش.

الجندي محمود سمير عليوة، الذي استشهد في شمال سيناء، والذي حرصت والدته على إلقاء قصيدة كتبتها من أجل الشهداء.

والمقدم مصطفى عبد الرزاق، والرائد مصطفى محمد صلاح الدين، وأمين شرطة السيد محمد غازي إسماعيل، وشيخ خفراء السيد عبد الله السيد محمد، وخفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد.

وعقب انتهاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تكريم الشهداء خرج للساحة الخارجية من مقر الاحتفال بصحبة مجموعة من الأطفال.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التفاعل مع الأطفال أثناء لهوهم وشاركهم أيضا في بعض الألعاب.

واختتمت الاحتفالية بتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع أبناء الشهداء.