شعبة المخابز: انخفاض طن الدقيق 4000 جنيه وتوجه لتثبيت سعر ووزن الرغيف السياحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:26 مساءً - قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن شهر رمضان شهد استهلاك كبير للسلع والحلويات ويليها كحك العيد، وكان هناك تحريكا في سعر الدقيق الفاخر، ولا سيما بعد انخفاض سعر الدولار، مؤكدا أن أسعار الدقيق انخفضت من 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اجتماع لأصحاب المخابز السياحية سيعقد غدا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، وكذا مجموعة المطاحن، للاتفاق على سعر الدقيق، وهناك تفكير في تثبيت سعر الدقيق.

ولفت رئيس الشعبة العامة للمخابز،إلى أن هناك وزن محدد 90 جراما وسعره 5 قروش للعيش البلدي المدعم، موضحا أنه يجب تثبيت سعر الدقيق مع المطاحن ووزن الرغيف مع المخابز السياحية، بحيث يكون سعر موحد على مستوى المحافظات.