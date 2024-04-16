نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تعقد النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي "إديوتك إيجيبت" غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمر النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" المنعقد تحت رعاية الوزارة على مدار يومي الأربعاء والخميس ١٧ و١٨ أبريل ٢٠٢٤، تحت شعار "اصنع مستقبلك".

وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء، وعدد من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

ويتضمن المنتدى عددا من الجلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفني، كما يناقش المشاركون تلبية المتطلبات والاحتياجات المحلية والدولية من العمالة الفنية المدربة ودور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضا آليات تغيير الشكل النمطي عن التعليم الفني، والتعريف بفرص النجاح التي يتيحها للشباب ودور وزارة التربية والتعليم في إعادة صياغة الصورة الذهنية للتعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

ويقام على هامش المنتدى معرض تشغيل وتوظيف بمشاركة العديد من الشركات الوطنية لمساعدة خريجي التعليم الفني التكنولوجي في تطوير مهارات التوظيف لديهم وإيجاد فرص عمل مميزة.

يأتي هذا الحدث انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره إحدى أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحورا أساسيا في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية؛ باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفزا مهما للمستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.