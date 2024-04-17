الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات للرئيس بينها فصل معاون نيابة عامة

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 118 لسنة 2024 بضم اللواء عبد الهادي محمد عبد الهادي إلى عضوية مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، ممثلا لوزارة الدفاع، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 2022 المشار إليه بدلا من اللواء ماجد إسماعيل.

محمد يوسف

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